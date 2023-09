Kapsch erweitert um 1,3 Mio. Euro Produktion von Mautboxen in Wien

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0151 vom 19.09.2023 muss es im 1. Absatz 3. Satz richtig heißen: die Stückzahl stieg von 5,8 auf 7,5 Millionen (nicht: von 6,5 auf 8,5 Millionen) ---------------------------------------------------------------------

Kapsch TrafficCom produziert im Werk in Wien fast ein Drittel mehr Geräte für die kontaktlose Mautabrechnung im Straßenverkehr, sogenannte On-Board Units (OBUs). Dazu wurden 1,3 Mio. Euro investiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit der Ausweitung seien in der Produktion nun 130 Personen beschäftigt, die Stückzahl stieg von 5,8 auf 7,5 Millionen im Jahr. Gedacht sind die Geräte nicht nur für die Go-Maut in Österreich sondern auch für Abnehmer weltweit.

Die OBUs führen zu weniger Wartezeit an Mautstationen. "In Kombination mit der entsprechenden Infrastruktur und Software-Plattform können mit dieser OBU Emissionen und Stau reduziert werden", argumentiert Firmenchef Georg Kapsch in einer Aussendung. Kapsch TrafficCom produziert in einem Werk in Kanada weitere rund 6 Millionen OBUs, vorrangig für den nordamerikanischen Raum.

