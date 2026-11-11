Kapsch TrafficCom Aktie

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WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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Komponentengeschäft 11.11.2026 16:31:00

Kapsch TrafficCom-Aktie etwas höher: Konzern verkauft Nordamerika-Geschäftsteile

Kapsch TrafficCom-Aktie etwas höher: Konzern verkauft Nordamerika-Geschäftsteile

Der österreichische Technologiekonzern nimmt eine weitere Veränderung seines Geschäftsportfolios vor.

Der österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom verkauft seine indirekte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada sowie die Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, Inc., die das Komponenten-Geschäft betreffen. Ein entsprechender Transaktionsvertrag wurde unterzeichnet, gab der Vorstand der Gesellschaft am Dienstagabend in einer Pflichtmitteilung bekannt.

Die Transaktion umfasst das nordamerikanische Komponenten-Geschäft der Kapsch TrafficCom Canada inklusive deren 915-MHz-Transponder- und Lesegeräte-Designs sowie der Produktionsanlage - und überträgt die damit in Verbindung stehenden US-Kundenverträge. Von der Transaktion nicht umfasst ist das Mautsystemgeschäft, welches den wesentlichen Anteil des Nordamerikageschäfts der Gesellschaft darstellt.

Closing 2027 mit positivem EBIT-Beitrag von 10 Millionen Euro erwartet

Die Transaktion steht laut der Mitteilung unter aufschiebenden Bedingungen, wie etwa der Einholung erforderlicher Zustimmungen von Kunden. Ein Closing werde daher nur und erst dann stattfinden, wenn sämtliche aufschiebenden Bedingungen eingetroffen sind. Der Vorstand erwartet das Closing aus heutiger Sicht innerhalb des Kalenderjahres 2027.

Bei einem Closing mit den derzeit daraus erwarteten Zuflüssen würde sich die Transaktion und die damit verbundene Entkonsolidierung nach vorläufiger Einschätzung in einer Größenordnung von zumindest 10 Mio. Euro positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) der Kapsch TrafficCom auswirken, heißt es in der Mitteilung weiter.

Verkauf als Teil des Sparkurses

Die Kapsch TrafficCom setzt nach einem deutlichen Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025/26 den Sparstift an. Das Unternehmen hat wie berichtet im Juli "umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen" sowie den Verkauf von Teilen des Geschäftsportfolios angekündigt.

Für die Aktie von Kapsch geht es in Wien zeitweise 3,49 Prozent auf 3,60 Euro nach oben.

APA

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Bildquelle: Kapsch TrafficCom

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24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 3,71 -1,07% Kapsch TrafficCom AG

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