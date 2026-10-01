Kapsch TrafficCom-Aktie in Grün: US-Mautauftrag erhalten

Der österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom wird Mautsystem und Kundenservice zweier Straßen zusammenführen, der Auftragswert beläuft sich auf 170 Mio. Euro bis 2041, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die California State Route 91 ist eine wichtige Ost-West-Autobahn, sie verbindet die Küstenregionen von Los Angeles mit dem Inland. Auf halber Strecke wechsele die Zuständigkeit für den Korridor. Bisher sei der Mautbetrieb daher zwischen zwei Behörden aufgeteilt gewesen, mit jeweils eigenen Systemen. Autofahrerinnen und Autofahrer, die die gesamte Länge der Straße nutzten, erhielten deshalb unterschiedliche Rechnungen und wurden von unterschiedlichen Kundendiensten betreut. Bis zum Sommer 2027 sollen die beiden Korridore unter einem einheitlichen Prozess zusammengeführt werden. Dadurch sollen bis 2041 Betriebseffizienten von mehr als 33 Mio. Dollar erzielt werden, heißt es in der Aussendung.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,2 Prozent höher bei 4,19 Euro.

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APA