Kapsch TrafficCom-Aktie leichter: Kapsch-Gruppe strukturiert sich um - Raiffeisen steigt bei IT-Sparte ein

Die Kapsch Aktiengesellschaft und die börsennotierte Kapsch TrafficCom sollen wie bisher unter der Führung von Georg Kapsch als CEO bleiben, hieß es am Montag. Sein Bruder Kari Kapsch bleibt Aufsichtsratschef der Kapsch BusinessCom, diese scheide aber aus der Gruppe aus - geplant ist, dass die zu Raiffeisen zählende Invest Unternehmensbeteiligungs AG als Partner neu einsteigt.

Die zur Raiffeisen Invest Gruppe zählende Invest Unternehmensbeteiligungs AG (mit Sitz in Linz) solle die weitere Expansion der Kapsch BusinessCom unterstützen, hieß es in einer Aussendung.

Die Neuordnung der Kapsch-Gruppe sei kürzlich gestartet worden. Es seien noch behördliche Genehmigungen nötig, mit einem Abschluss sei in einigen Monaten zu rechnen. An den direkten Beteiligungsverhältnissen der Kapsch-Group Beteiligungs GmbH an der Kapsch TrafficCom ändere sich nichts. Auf die Beschäftigten und Kunden der Kapsch TrafficCom, der Kapsch AG und der Kapsch BusinessCom habe die Umstrukturierung keine Auswirkungen.

Für die Aktie von Kapsch TrafficCom geht es am Montag in Wien zeitweise um 0,53 Prozent auf 14,92 Euro nach unten.

(APA) sp/itz