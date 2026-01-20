Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Großauftrag 20.01.2026 11:27:00

Kapsch TrafficCom-Aktie nimmt trotzdem ab: Unternehmen erhielt griechischen Auftrag für Mautsystem

Kapsch TrafficCom-Aktie nimmt trotzdem ab: Unternehmen erhielt griechischen Auftrag für Mautsystem

Die börsennotierte Wiener Firma Kapsch TrafficCom liefert 14 Mautbrücken für die neu gebaute Autobahn Patras-Pyrgos in Griechenland.

Die Technologie des Mautsystem-Anbieters Kapsch TrafficCom werde auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die drittgrößte griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Lieferung soll im Jänner beginnen. Zu den wirtschaftlichen Konditionen gab es keine Angaben.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verliert an der Wiener Börse zeitweise 2,00 Prozent auf 5,88 Euro.

sag/rst

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kapsch TrafficCom-Aktie bricht ein: Deutlich schwächere Halbjahreszahlen erwartet

Bildquelle: Kapsch TrafficCom

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Nachrichten