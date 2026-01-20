Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Großauftrag
|
20.01.2026 11:27:00
Kapsch TrafficCom-Aktie nimmt trotzdem ab: Unternehmen erhielt griechischen Auftrag für Mautsystem
Die Technologie des Mautsystem-Anbieters Kapsch TrafficCom werde auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die drittgrößte griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Lieferung soll im Jänner beginnen. Zu den wirtschaftlichen Konditionen gab es keine Angaben.
Die Kapsch TrafficCom-Aktie verliert an der Wiener Börse zeitweise 2,00 Prozent auf 5,88 Euro.
sag/rst
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Kapsch TrafficCom
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
|
19.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.01.26