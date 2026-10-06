Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|North Carolina
|
06.10.2026 16:06:00
Kapsch TrafficCom-Aktie stabil: Millionen-Dollar-Mautauftrag aus den USA gesichert
Das Unternehmen übernimmt Planung, Bau, Wartung und Betrieb für die Verlängerung des Triangle Expressway im US-Bundesstaat North Carolina um 16 Kilometer, wie Kapsch TrafficCom am Dienstag mitteilte.
Auftraggeber ist die North Carolina Turnpike Authority (NCTA). Das Projekt bildet die Phase 2 des Vorhabens "Complete 540", mit dem die äußere Ringautobahn um den Großraum Raleigh geschlossen wird. Nach Abschluss von Phase 2 verantwortet Kapsch die Errichtung des gesamten Mautsystems der knapp 60 Kilometer langen Ringstraße. Der neue Abschnitt umfasst 12 Mautzonen und 64 Fahrspuren für eine vollelektronische Mauterhebung auf offener Straße auf einer cloudbasierten Plattform. Die Freigabe für den Verkehr ist für Ende 2028 geplant.
Die Kapsch-Aktie zeigt sich im Wiener Handel nach anfänglichen Verlusten zeitweise unverändert bei 4,05 Euro.
ivn/cri(APA)
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Bildquelle: Kapsch TrafficCom
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|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
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|Kapsch TrafficCom buy
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|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|4,05
|0,00%
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