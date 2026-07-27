Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Kosteneinsparung
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27.07.2026 11:23:00
Kapsch TrafficCom-Aktie tiefrot: Restrukturierung nach Umsatzeinbruch
Konkret bedeutet dies, dass Gläubiger (u.a. Banken) vorübergehend auf Forderungen wie Rückzahlungen oder Zinsen verzichten. Diese Vereinbarung gelte bis zum 31. März 2028, teilte Kapsch TrafficCom am Sonntagabend mit. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unternehmen, überschüssige liquide Mittel vorzeitig zur Schuldentilgung zu verwenden. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibe daher weiter ausgesetzt, hieß es.
Deutlicher Umsatzrückgang
Für Kapsch TrafficCom lief es zuletzt nicht gut. Die Verkaufserlöse im Geschäftsjahr 25/26 sanken gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro, wie das Unternehmen Mitte Juni bekanntgab. Hauptgrund für den geringeren Umsatz war den Angaben zufolge der Wegfall von zwei Betriebsprojekten in Südafrika und Belarus.
Kapsch TrafficCom beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Das Unternehmen ist im Prime Market der Wiener Börse notiert. Dort sorgten die geplanten Maßnahmen für Unsicherheit: Die Kapsch TrafficCom-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 7,2 Prozent tiefer bei 4,90 Euro.
hel/cri(APA)
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
|11.05.21
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|4,80
|-9,09%