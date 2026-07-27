Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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Kosteneinsparung 27.07.2026 11:23:00

Kapsch TrafficCom-Aktie tiefrot: Restrukturierung nach Umsatzeinbruch

Kapsch TrafficCom-Aktie tiefrot: Restrukturierung nach Umsatzeinbruch

Der börsennotierte Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom setzt nach einem deutlichen Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025/26 den Sparstift an.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben "umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen" ergreifen sowie Teile des Geschäftsportfolios verkaufen. Mit den wichtigsten Gläubigern habe man eine sogenannte Standstillvereinbarung getroffen, um mehr Zeit für eine finanzielle Neuordnung zu bekommen.

Konkret bedeutet dies, dass Gläubiger (u.a. Banken) vorübergehend auf Forderungen wie Rückzahlungen oder Zinsen verzichten. Diese Vereinbarung gelte bis zum 31. März 2028, teilte Kapsch TrafficCom am Sonntagabend mit. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unternehmen, überschüssige liquide Mittel vorzeitig zur Schuldentilgung zu verwenden. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibe daher weiter ausgesetzt, hieß es.

Deutlicher Umsatzrückgang

Für Kapsch TrafficCom lief es zuletzt nicht gut. Die Verkaufserlöse im Geschäftsjahr 25/26 sanken gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro, wie das Unternehmen Mitte Juni bekanntgab. Hauptgrund für den geringeren Umsatz war den Angaben zufolge der Wegfall von zwei Betriebsprojekten in Südafrika und Belarus.

Kapsch TrafficCom beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Das Unternehmen ist im Prime Market der Wiener Börse notiert. Dort sorgten die geplanten Maßnahmen für Unsicherheit: Die Kapsch TrafficCom-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 7,2 Prozent tiefer bei 4,90 Euro.

hel/cri

(APA)
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Kapsch TrafficCom-Aktie fällt: Umsatzeinbruch im Neunmonatszeitraum

Bildquelle: Kapsch TrafficCom

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21.05.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 4,80 -9,09% Kapsch TrafficCom AG

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