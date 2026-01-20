Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Großauftrag
|
20.01.2026 09:23:00
Kapsch TrafficCom-Aktie unverändert: Unternehmen erhielt griechischen Auftrag für Mautsystem
Die Technologie des Mautsystem-Anbieters Kapsch TrafficCom werde auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die drittgrößte griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Lieferung soll im Jänner beginnen. Zu den wirtschaftlichen Konditionen gab es keine Angaben.
Die Kapsch TrafficCom-Aktie verbleibt an der Wiener Börse zeitweise bei 6,00 Euro.
sag/rst
APA
Weitere Links:
Bildquelle: Kapsch TrafficCom
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|5,88
|-2,00%