Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Großauftrag 20.01.2026 09:23:00

Kapsch TrafficCom-Aktie unverändert: Unternehmen erhielt griechischen Auftrag für Mautsystem

Kapsch TrafficCom-Aktie unverändert: Unternehmen erhielt griechischen Auftrag für Mautsystem

Die börsennotierte Wiener Firma Kapsch TrafficCom liefert 14 Mautbrücken für die neu gebaute Autobahn Patras-Pyrgos in Griechenland.

Die Technologie des Mautsystem-Anbieters Kapsch TrafficCom werde auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die drittgrößte griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Lieferung soll im Jänner beginnen. Zu den wirtschaftlichen Konditionen gab es keine Angaben.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verbleibt an der Wiener Börse zeitweise bei 6,00 Euro.

sag/rst

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kapsch TrafficCom-Aktie bricht ein: Deutlich schwächere Halbjahreszahlen erwartet

Bildquelle: Kapsch TrafficCom

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Analysen
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
25.11.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
04.09.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 5,88 -2,00% Kapsch TrafficCom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen