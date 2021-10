Kapsch TrafficCom-Aktie: Verkehr wird laut CEO durch Behinderung nicht weniger

Wichtiger sei es, den Verkehr "intelligent zu steuern". Das gelte auch für den Lobau-Tunnel, der nach jahrelangen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) gebaut werden soll. "Gebiete wie Aspern sind nicht angebunden, das kann nicht sein", so Kapsch.

Den Verkehr werde es weiter geben, ohne gute Straßen eben im "Stop and go" mit entsprechender Umweltbelastung. Grundsätzlich seien UVP und auch Aktivismus notwendig. Letzterer habe die Industrie in die Richtung mehr Umweltbewusstsein getrieben. Die Politik müsse aber darauf sachlich reagieren und dürfe nicht populistisch vorgehen und sich "vollkommen dem Aktivismus hingeben, nur um Stimmen zu bekommen". Er finde auch bewundernswert, was die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg tue, aber "die Reaktion der Politik, auf die Knie zu gehen davor, sofort, und nicht einmal nachzudenken wie mache ich es bevor ich sage was ich mache, ist vielleicht nicht gerade der beste Weg".

Kapsch zitierte auch eine von seinem Unternehmen beauftrage Umfrage in Österreich und Deutschland. Diese habe zwar ergeben, dass eine große Mehrheit für sofortige Umweltmaßnahmen im Verkehr eintrete. Allerdings "schaut die Sache etwas anders aus", wenn man frage, was die Menschen selber bereit sind beizutragen.

Denn 82 Prozent sagten, dass sie wegen Covid derzeit lieber Auto fahren und weit über 80 Prozent sagten, dass der Autoverkehr weiter steigen wird, "weil es einfach bequemer ist, mit dem Auto zu fahren als mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad". Das zeige, dass die Menschen gerne hätten, dass woanders eingegriffen wird.

Die auf Verkehrsleitsysteme spezialisierte Kapsch habe hier Lösungen. Mit einer guten Verkehrssteuerung könnten in Städten 25 Prozent der Emissionen und 15 Prozent der Fahrzeiten eingespart werden, so Kapsch. Das sei an der Entwicklung in den US-Städten Austin und Dallas aber auch in der spanischen Hauptstadt Madrid, wo Kapsch seit langem die Ampelsteuerung über habe, nachweisbar.

