Kapsch TrafficCom drehte Neun-Monats-Ergebnis ins Plus - Aktie verliert dennoch

Die Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen würden Wirkung zeigen, aber die geringe Neugeschäftsdynamik wirke sich weiterhin auf den Umsatz aus. Trotzdem erwartet Kapsch TrafficCom für das Gesamtjahr einen Umsatzzuwachs und EBIT-Turnaround.

Der Umsatz gab vom ersten bis zum dritten Quartal um 1,4 Prozent auf 379,2 Mio. Euro nach, das EBIT drehte von minus 89 auf plus 5,8 Mio. Euro, die EBIT-Marge von minus 23,1 auf plus 1,5 Prozent. Das Ergebnis je Aktie lag bei minus 0,19 Euro nach minus 6,03 Euro ein Jahr zuvor. Der Free Cashflow betrug in den ersten drei Quartalen 2021/22 neun Mio. Euro (Vorjahr: 1 Mio. Euro). 72 Prozent des Umsatzes entfielen auf das Mautsegment und 28 Prozent auf das Segment Verkehrsmanagement.

"Auch wenn die Ergebnisse deutlich besser sind als im Vorjahr, sind wir bei weitem noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir waren und sein müssen", so Firmenchef Georg Kapsch zu den am Mittwoch veröffentlichten Bilanzzahlen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 erwartet sich das Management einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. Die bisher anvisierten plus zehn Prozent "erscheinen aktuell aber außer Reichweite", hieß es in einer Aussendung.

Papiere von Kapsch TrafficCom verloren in Wien letztlich 1,29 Prozent auf 13,82 Euro.

stf/kan

(APA)