Kapsch TrafficCom erhält Zuschlag für Satellitenmautsystem in Litauen - Aktie im Minus

Die börsennotierte Kapsch TrafficCom erhielt den Zuschlag für die Errichtung eines Satellitenmautsystems in Litauen.

Das Auftragsvolumen beziffert das österreichische Unternehmen mit 13,4 Mio. Euro. Es handelt sich dabei um ein Mautsystem für Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen, wobei die Mautabwicklung über eine Smartphone-App vorgesehen ist und sich nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke richtet, teilte Kapsch TrafficCom am Montag in einer Aussendung mit.

Das Mautsystem umfasst 2.851 Straßenkilometer des baltischen Staates. Bei diesem System werden die von Smartphones gesendeten Standortdaten mit einer Karte des litauischen Straßennetzes abgeglichen und die Mautgebühren berechnet. Über die App wird dann der Zahlungsvorgang abgewickelt. Das System soll innerhalb von acht Monaten geliefert werden und Anfang 2027 in Betrieb gehen. Kapsch TrafficCom wird für fünf Jahre den technischen Betrieb übernehmen.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verliert in Wien zeitweise 1,00 Prozent auf 5,94 Euro.

fel/bel

APA