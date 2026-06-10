Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
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10.06.2026 18:16:00
Kapsch TrafficCom erwartet doch etwas stärkeres Ergebnis
Der börsennotierte Mautanbieter Kapsch TrafficCom erwartet nach einer deutlichen Abschmelzung der Umsatz- und Ergebnisprognose im Februar nun laut vorläufigem Ergebnis im Geschäftsjahr 2025/26 doch etwas stärkere Zahlen als zuletzt prognostiziert - und einen Umsatz von 430,6 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 7,6 Mio. Euro. Im Februar war etwa die EBIT-Erwartung allerdings auf rund 7 Mio. Euro gedrittelt worden. Offizielle Zahlen sind für 17.6. avisiert.
phs
ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net
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