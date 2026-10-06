|
06.10.2026 13:37:47
Kapsch TrafficCom Secures $32 Mln Contract To Complete Phase 2 Of The Complete 540 Project
(RTTNews) - Tuesday, Kapsch TrafficCom AG (BZ6.F) announced that the company has secured a $32 million contract from the North Carolina Turnpike Authority to complete Phase 2 of the Complete 540 project.
The contract covers design-build work followed by a multi-year maintenance and operations term.
Under the contract, the transportation solutions provider aims to deliver a reliable tolling experience across ten more miles of North Carolina roadway.
Kapsch's stock was trading at 3.99 euros, down 0.75 percent on the Frankfurt Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.