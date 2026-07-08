Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mautspezialist 08.07.2026 17:57:00

Kapsch TrafficCom trennt sich von Mehrheit an deutscher Tochter tolltickets - Aktie deutlich höher

Kapsch TrafficCom trennt sich von Mehrheit an deutscher Tochter tolltickets - Aktie deutlich höher

Der österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom will die Mehrheit seiner Anteile an der deutschen Tochter tolltickets verkaufen.

Der Vorstand habe einen entsprechenden Transaktionsvertrag unterzeichnet. Der Verkauf muss noch behördlich genehmigt werden, mit dem Vollzug rechnet Kapsch TrafficCom bis Jahresende. Der Deal soll sich mit 10 Mio. Euro einmalig positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) auswirken, teilte Kapsch am Mittwoch mit.

Über die Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden. Tolltickets ist ein Mautdienstleister mit Sitz in Rosenheim und war bisher eine 100-prozentige Tochter der Kapsch TrafficCom. Das Unternehmen bietet eine länderübergreifenden Abrechnung von Lkw-Mautgebühren.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 6 Prozent höher bei 5,3 Euro.

cgh/bel

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kapsch TrafficCom-Aktie rutscht tief ins Minus: Gewinnwarnung setzt unter Druck
Kapsch TrafficCom-Aktie: Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025/26
Kapsch TrafficCom-Aktie fällt: Umsatzeinbruch im Neunmonatszeitraum

Bildquelle: Kapsch TrafficCom,IV

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Nachrichten