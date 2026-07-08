Kapsch TrafficCom trennt sich von Mehrheit an deutscher Tochter tolltickets - Aktie deutlich höher

Der österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom will die Mehrheit seiner Anteile an der deutschen Tochter tolltickets verkaufen.

Der Vorstand habe einen entsprechenden Transaktionsvertrag unterzeichnet. Der Verkauf muss noch behördlich genehmigt werden, mit dem Vollzug rechnet Kapsch TrafficCom bis Jahresende. Der Deal soll sich mit 10 Mio. Euro einmalig positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) auswirken, teilte Kapsch am Mittwoch mit.

Über die Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden. Tolltickets ist ein Mautdienstleister mit Sitz in Rosenheim und war bisher eine 100-prozentige Tochter der Kapsch TrafficCom. Das Unternehmen bietet eine länderübergreifenden Abrechnung von Lkw-Mautgebühren.

Die Kapsch TrafficCom-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 6 Prozent höher bei 5,3 Euro.

cgh/bel

(APA)