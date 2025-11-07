KAR Auction Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KAR Auction Services hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 498,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 448,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at