KAR Auction Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KAR Auction Services ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KAR Auction Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KAR Auction Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 527,9 Millionen USD im Vergleich zu 460,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at