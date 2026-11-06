KAR Auction Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KAR Auction Services hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KAR Auction Services 0,250 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 561,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KAR Auction Services einen Umsatz von 498,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at