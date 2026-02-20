20.02.2026 06:31:28

KAR Auction Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KAR Auction Services präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,77 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 494,3 Millionen USD gegenüber 455,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,960 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KAR Auction Services ein EPS von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

