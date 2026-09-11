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11.09.2026 06:31:28
KARADANOTE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KARADANOTE lud am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,590 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 327,6 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 38,32 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -11,070 JPY je Aktie erzielt worden.
KARADANOTE hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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