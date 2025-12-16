|
KARADANOTE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KARADANOTE hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,97 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5,090 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 52,41 Prozent zurück. Hier wurden 211,9 Millionen JPY gegenüber 445,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
