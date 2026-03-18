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18.03.2026 06:31:28
KARADANOTE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KARADANOTE äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6,060 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,81 Prozent auf 257,2 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 333,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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