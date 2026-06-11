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11.06.2026 06:31:29
KARADANOTE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KARADANOTE hat am 10.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,85 JPY gegenüber -0,570 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KARADANOTE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 262,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 296,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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