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27.05.2026 06:31:29
Karan Woo-Sin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Karan Woo-Sin hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,170 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 INR. Im Vorjahr hatten 0,730 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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