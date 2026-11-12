Karan Woo-Sin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Karan Woo-Sin hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at