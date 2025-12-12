|
Karda Construction: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Karda Construction veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Karda Construction -0,040 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen INR – eine Minderung von 98,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,4 Millionen INR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
