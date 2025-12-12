Karda Construction: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Karda Construction veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Karda Construction -0,040 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen INR – eine Minderung von 98,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at