09.03.2026 06:31:29
Karda Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Karda Construction stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Karda Construction -0,020 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 62,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
