Kardan Real Estate Enterprise and Development präsentierte Quartalsergebnisse

Kardan Real Estate Enterprise and Development ließ sich am 11.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kardan Real Estate Enterprise and Development die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 157,4 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 135,8 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at