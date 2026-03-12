|
Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret A präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 TRY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 18,52 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,48 Milliarden TRY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,470 TRY beziffert. Im Vorjahr waren -2,660 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 66,72 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 18,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56,50 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
