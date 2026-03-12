|
Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (A) lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,64 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (A) -0,060 TRY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,52 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Milliarden TRY in den Büchern standen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,470 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (A) ein EPS von -2,660 TRY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (A) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,72 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 56,50 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
