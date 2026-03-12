Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B) gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,52 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,48 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,470 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B) ein Ergebnis je Aktie von -2,660 TRY vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 66,72 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 56,50 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at