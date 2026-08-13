Kardigan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kardigan hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kardigan hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,64 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,640 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at