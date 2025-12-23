Karelia Tobacco Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Karelia Tobacco Company äußerte sich am 22.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,55 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Karelia Tobacco Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 467,6 Millionen EUR im Vergleich zu 418,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at