Karex Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Karex Bhd präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Karex Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122,7 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at