Karex Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Karex Bhd hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 105,6 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 22,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at