Karex Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Karex Bhd präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 133,0 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

