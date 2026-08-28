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28.08.2026 06:31:29
Karex Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Karex Bhd ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Karex Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Karex Bhd in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 101,2 Millionen MYR im Vergleich zu 120,8 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 462,42 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 498,41 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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