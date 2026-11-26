Karex Bhd äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,08 Prozent auf 123,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Karex Bhd 133,0 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at