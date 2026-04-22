UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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22.04.2026 06:00:00

Karin Keller-Sutter im Gegenwind: Kommt nun die Wende bei der UBS-Regulierung?

Es beginnt die heisse Phase der Grossbankenregulierung. Der Bundesrat wird sich wohl heute Mittwoch einmal mehr mit dem Thema befassen. Später in diesem Jahr ist das Parlament am Zug – zum Glück. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
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