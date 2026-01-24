UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
24.01.2026 10:25:31
Karin Keller-Sutter setzt neue Breitseite gegen UBS ab
Die Finanzministerin konnte es noch nie so richtig mit der UBS. In einem neuen Interview macht sie geltend, wie wenig Verständnis sie für die Situation der kombinierten Grossbanken hat. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
