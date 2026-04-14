Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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14.04.2026 17:15:00
Karl Gernandt: Lufthansa-Aufsichtsrat ruft streikende Belegschaft zur Ordnung auf
Bei den Beschäftigten der Lufthansa reiht sich aktuell Streik an Streik. Aus der Kühne Holding AG kommt nun scharfe Kritik an »dieser Inszenierung«. Der Verwaltungsratspräsident fordert ein »unverzügliches« Ende der Ausstände.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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