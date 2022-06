Karlsruhe klärt Informationsrechte des Bundestags in EU-Fragen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht prüft am Dienstag (10.00 Uhr), in welchem Umfang die Bundesregierung den Bundestag über Fragen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik informieren muss. In Karlsruhe wird über zwei Klagen verhandelt, die die Fraktionen der Grünen und der Linken vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise 2015 eingereicht hatten. Dabei geht es um die inzwischen beendete EU-Mission "Sophia" gegen Schleuser im Mittelmeer.

Beide Fraktionen beanstanden, dass die Bundesregierung damals vor dem Beschluss im Rat der EU-Mitgliedstaaten den Entwurf für ein Konzept nicht weitergegeben hatte. Der Linksfraktion geht es außerdem um einen EU/Türkei-Gipfel Ende November 2015. Dazu sei ihr ein Schreiben des damaligen türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zugänglich gemacht worden. Das Urteil wird erfahrungsgemäß einige Monate später verkündet. (Az. 2 BvE 3/15 u.a.)/sem/DP/nas