Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 05:49:38

Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich am Dienstag (10 Uhr) mit einem Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge zwischen Vermietern und Telekommunikationsanbietern. Drei Unternehmen halten die umstrittene Regelung für verfassungswidrig, weil sie unter anderem ihre im Grundgesetz verankerte Eigentumsgarantie verletze. Ein Urteil fällt in der Regel erst einige Monate nach der mündlichen Verhandlung. Unter den Klägern ist das Hamburger Unternehmen willy.tel. Der Marktführer Vodafone (Vodafone Group) ist nicht dabei. (Az. 1 BvR 1803/22 u.a.)

Im Kern geht es um die Folgen der Reform des Telekommunikationsrechts durch das Ende 2021 in Kraft getretene Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Bis dahin konnten Vermieter die Kosten für Gemeinschaftsantennen- oder Kabelanlagen über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen. Das sogenannte Nebenkostenprivileg bildete die Grundlage für zahlreiche Verträge zwischen Vermietern von Mehrfamilienhäusern und den Fernsehanbietern.

Mit der Gesetzesreform wurde das Nebenkostenprivileg weitgehend abgeschafft. Zugleich führte der Gesetzgeber ein Sonderkündigungsrecht für vor Dezember 2021 geschlossene Bezugsverträge ein. Vermieter können entsprechende Verträge seit Juli 2024 ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne, dass die andere Seite Anspruch auf Schadenersatz hat, kündigen. Dagegen wehren sich die Telekommunikationsunternehmen in Karlsruhe./jml/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Vodafone Group PLC

mehr Analysen
13.05.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
13.05.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Vodafone Group Sell UBS AG
12.05.26 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
12.05.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vodafone Group PLC 1,29 0,55% Vodafone Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen