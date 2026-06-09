Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
09.06.2026 05:49:38
Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich am Dienstag (10 Uhr) mit einem Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge zwischen Vermietern und Telekommunikationsanbietern. Drei Unternehmen halten die umstrittene Regelung für verfassungswidrig, weil sie unter anderem ihre im Grundgesetz verankerte Eigentumsgarantie verletze. Ein Urteil fällt in der Regel erst einige Monate nach der mündlichen Verhandlung. Unter den Klägern ist das Hamburger Unternehmen willy.tel. Der Marktführer Vodafone (Vodafone Group) ist nicht dabei. (Az. 1 BvR 1803/22 u.a.)
Im Kern geht es um die Folgen der Reform des Telekommunikationsrechts durch das Ende 2021 in Kraft getretene Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Bis dahin konnten Vermieter die Kosten für Gemeinschaftsantennen- oder Kabelanlagen über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen. Das sogenannte Nebenkostenprivileg bildete die Grundlage für zahlreiche Verträge zwischen Vermietern von Mehrfamilienhäusern und den Fernsehanbietern.
Mit der Gesetzesreform wurde das Nebenkostenprivileg weitgehend abgeschafft. Zugleich führte der Gesetzgeber ein Sonderkündigungsrecht für vor Dezember 2021 geschlossene Bezugsverträge ein. Vermieter können entsprechende Verträge seit Juli 2024 ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne, dass die andere Seite Anspruch auf Schadenersatz hat, kündigen. Dagegen wehren sich die Telekommunikationsunternehmen in Karlsruhe./jml/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
05.06.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
04.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse London: FTSE 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.05.26
|Vodafone nutzt jetzt das Netz der Deutschen Giganetz - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
26.05.26
|LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,29
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.