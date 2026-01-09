Karman Holdings Aktie
WKN DE: A411WA / ISIN: US4859241048
|
09.01.2026 14:28:55
Karman Holdings CEO Sells Insider Shares For Four Consecutive Weeks
On Dec. 12, 2025, Anthony Koblinski, Chief Executive Officer of Karman Holdings (NYSE:KRMN), executed an open-market sale of 75,000 shares for a total consideration of approximately $5.2 million, according to the SEC Form 4 filing.*Transaction and post-transaction value uses reported price from SEC Form 4 ($69.31).*1-year price change calculated using Jan. 9, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
