Karman stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Karman hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Karman 151,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at