Karman stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Karman lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 134,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 91,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Karman hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 471,50 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Karman 345,25 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at