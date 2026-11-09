Karnalyte Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Karnalyte Resources hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at