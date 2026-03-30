Karnalyte Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Karnalyte Resources hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Karnalyte Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at