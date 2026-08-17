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17.08.2026 06:31:29
Karnalyte Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Karnalyte Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Karnalyte Resources hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Redaktion finanzen.at
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