01.06.2026 06:31:29

Karnavati Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Karnavati Finance hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Karnavati Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 902,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,590 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Karnavati Finance -0,170 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 240,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,09 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 15,60 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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