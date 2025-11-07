Karnell Group Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Karnell Group Registered B äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,550 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 436,1 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 356,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at